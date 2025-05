Abschied von Thomas Müller: So reagieren Schweinsteiger und Neuer

Beim FC Bayern ging am Samstagabend eine Ära zu Ende. Vereinslegende Thomas Müller (35) absolvierte sein 355. und letztes Heimspiel für die Münchner. Im Stadion wurde der Weltmeister von 2014 von Mitspielern, Trainerstab, Vereinsführung und Fans gebührend verabschiedet, wie unter anderem zahlreiche Videos auf dem Instagram–Auftritt des Clubs zeigen. Doch in dem sozialen Netzwerk gab es auch besondere Abschiedsworte zweier prominenter ehemaliger Mitstreiter – sowie am Abend eine rauschende Party zur Feier der 34. Meisterschaft und zur Verabschiedung Müllers.