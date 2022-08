«Abschied von Uwe Seeler»: Erstes und NDR übertragen Trauerfeier

Uwe Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben und galt als Ikone des deutschen Fussballs. Kein anderer stand so sehr für den Hamburger SV wie Seeler. Man trauere um den «grössten HSVer aller Zeiten», erklärte der Klub. HSV-Vorstand Jonas Boldt bezeichnete den Verstorbenen in einem Statement als den «Inbegriff» des Vereins: «Uwe Seeler steht für alles, was einen guten Menschen auszeichnet: Bodenständigkeit, Loyalität, Lebensfreude, zudem war er stets nahbar.»