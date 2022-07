Abschied von Uwe Seeler: Termin und Ort für Trauerfeier stehen fest

Trauer um die HSV-Legende

Der Tod von Uwe Seeler hat in der Fussballwelt und in ganz Deutschland eine Welle der Trauer ausgelöst. Wohl keiner stand so sehr für den Hamburger SV wie Seeler. Rund 19 Jahre spielte er für den Verein und wurde mit dem HSV 1960 Deutscher Meister sowie 1963 Pokalsieger. Uwe Seeler, der die deutsche Fussball-Nationalmannschaft 1966 als Kapitän in das legendäre WM-Endspiel von Wembley geführt hatte, wurde zudem dreimal Fussballer des Jahres. Für die DFB-Elf traf er 43 Mal in 72 Länderspielen.