Abschiedskonzert: Prinz Harry bedankt sich bei Elton John

«Vielen Dank, dass du meiner Mutter ein Freund warst»: Prinz Harry über Elton John

«Vielen Dank, dass du meiner Mutter ein Freund warst», sagt Prinz Harry in dem Clip. Elton John war eng mit Lady Diana befreundet. Kennengelernt hatten sie sich bereits 1981, vor Dis Hochzeit mit dem heutigen König Charles III. (74). Zu ihrer Beerdigung 1997 textete er seinen Song «Candle in the Wind» von Marilyn Monroe auf Prinzessin Diana um.