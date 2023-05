Abschluss der Krönungsfeierlichkeiten

Der Feiertag im Zeichen der Wohltätigkeit bildet den Abschluss der dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten. Am Samstag (6. Mai) fand der Krönungsgottesdient in der Westminster Abbey statt. Am Sonntag gab es in ganz Grossbritannien gemeinschaftliche Mittagessen («Coronation Big Lunch») sowie am Abend das Krönungskonzert auf Schloss Windsor.