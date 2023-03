Kurz vor dem Rückflug nach London

Abschluss des Deutschland-Besuchs: In Hamburg geniesst Charles ein Bier

Letzter Tag von König Charles III. in Deutschland: Zum Abschluss genehmigte sich Seine Majestät einen kleinen Schluck selbst gezapftes Bier. Auch die deutschen ESC-Teilnehmer Lord of the Lost traf der britische Monarch im Hamburger Hafen.