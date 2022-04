Abseits von Rock im Park: Auch kleine Festivals sind einen Besuch wert

Katzensprung Festival

Das Katzensprung Festival steigt in diesem Jahr nicht nur an einem Termin, sondern gleich an acht Wochenenden über den Sommer verteilt. Zu jedem dieser kleinen Festivals werden nur 350 Besucherinnen und Besucher zugelassen. Dabei gibt es Musik, Workshops und Raum zur Entfaltung. Die Festival-Wochenenden finden zwischen Juni und September in einer alten Fabrik in der Eifel, knapp eine Stunde von Köln entfernt, statt.