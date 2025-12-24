Abseits von Wham! und Co.: Die bekanntesten deutschen Weihnachtshits

«Christmas in This Room»

Auch aktuell sorgen die deutschen Stars immer wieder für Weihnachts–Nachschub: Für Aufsehen sorgte in diesem Jahr Vanessa Mai. Die Schlagersängerin, die bislang vorwiegend auf Deutsch sang, wagte mit «Christmas in This Room» den Sprung ins Englische. Anfang November änderte sie auf Instagram sogar ihren Namen in «Vanessa Dezember» – eine Aktion, die für reichlich Medienecho sorgte. «Es gibt doch nichts Besseres, als sich einmal wie Mariah Carey zu fühlen», so Mai zur «Bild»–Zeitung. Der Song über Zweisamkeit an Weihnachten stieg auch in die Charts ein und liegt aktuell auf Platz 26. Beim «Adventsfest der 100.000 Lichter» in der ARD präsentierte sie ihren Hit erstmals im TV.