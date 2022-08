«Absoluter Horror»: Auch Marteria muss Konzert in Berlin absagen

«Es ist was passiert, was uns noch nie passiert ist», erklärte Marteria kurz vor Veranstaltungsbeginn bei Instagram in einem Video. «Wir müssen unsere Show heute absagen. Es geht nicht, wegen Unwetterwarnung. [...] Ist zu gefährlich, es kommen Unwetter, Gewitterwolken. Wenn irgendwas passiert... Sicherheit geht absolut vor.»