Die Privatmaschine von McFit-Gründer Rainer Schaller (53) ist am 21. Oktober vor der Küste von Costa Rica abgestürzt. Mit an Bord befanden sich seine Lebensgefährtin, deren beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Pilot. Rund eineinhalb Wochen nach dem Absturz haben die Behörden in Costa Rica nun mitgeteilt, dass die Suche nach dem Flugzeug und Vermissten eingestellt wurde. Vier der sechs Personen, die an Bord waren, werden noch vermisst.