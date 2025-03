Academy entschuldigt sich nach offenem Brief zu Hamdan Ballal

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat sich für ihre anfängliche, vage Stellungnahme zu den Ereignissen um den palästinensischen Filmemacher Hamdan Ballal (36) entschuldigt. In einem Schreiben, das von CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang unterzeichnet wurde, räumt die Academy ein, dass es ein Versäumnis war, Ballal und seinen Film «No Other Land» in ihrem Statement nicht direkt zu erwähnen.