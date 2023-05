Account teilen bei Netflix: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was passiert, wenn ich kein Zusatzmitglied buche?

Seit dem 23. Mai wendet sich der Streamingdienst per E-Mail an betroffene User in Deutschland und Österreich. In dieser fordert Netflix die Kunden auf, zu überprüfen, wer alles ein Konto nutzt. Das Unternehmen verweist auf die Zusatzmitglied-Option sowie auf die Möglichkeit, ein Profil auf ein eigenes Konto zu übertragen - für das gesondert gezahlt werden muss.