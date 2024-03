AC/DC rocken die Charts: Wiederveröffentlichung sichert Doppelspitze

Wie GfK Entertainment mitteilt, sind gleich neun der AC/DC–Platten in die Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen. «Back in Black», eh schon eines der meistverkauften Alben aller Zeiten, konnte so 44 Jahre nach seinem Erscheinen erstmals auf den ersten Platz der deutschen Albumscharts springen. Das Kultalbum ist nicht alleine: «Highway To Hell» fädelt sich auf dem zweiten Rang ein. Damit ist die Hard–Rock–Band um Sänger Brian Johnson (76) der erste Act seit Michael Jackson (1958–2009) vor 15 Jahren, der die Doppelspitze für sich beanspruchen kann.