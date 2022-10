AC/DC-Sänger Brian Johnson kann mit moderner Musik nichts anfangen

Ein Buch über die Zeit vor AC/DC

In seinem neuen Buch wolle er beschreiben, wie es früher war, «damit die jungen Leute lernen, wie alles mal angefangen hat.» In der Biografie «Die Leben des Brian» geht es allerdings vor allem um die Zeit, bevor er 1980 bei AC/DC als Sänger eingestiegen ist. «Die Geschichte ab 1980 würde ich selbst gerne lesen, sie aber niemals schreiben wollen. Niemals! Das können nur die Musiker, die länger dabei sind als ich», so Johnson. Er wolle nicht über Leute schreiben, die noch leben und ein besseres Gedächtnis hätten als er.