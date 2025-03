AC/DC-Star wird 70: Angus Young ist kein gewöhnlicher Rockstar

Angus Young glaubte nicht an das Bestehen von AC/DC

Im November 1973 rief Angus Young dann mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder AC/DC ins Leben. Um sich versammelten sie Schlagzeuger Colin Burgess (1946–2023) und Bassist Larry Van Kriedt (70), als Sänger gewannen sie Dave Evans (71) für sich. Danach ging es Schlag auf Schlag: Am Silvesterabend desselben Jahres gaben sie ihr erstes Konzert in einem Club in Sydney. 1974 veröffentlichten sie ihre erste Single «Can I Sit Next To You Girl», wenige Monate später ersetzten sie nach Streitigkeiten Dave Evans mit Bon Scott (1946–1980). 1975 hatten sie genug Material für zwei Alben gesammelt, die sie nur in Australien veröffentlichten. Ein Jahr darauf erschien ihr erstes Werk «High Voltage» auch international, wenig später folgte «Dirty Deeds Done Dirt Cheap».