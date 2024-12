AC/DC touren erstmals seit neun Jahren durch Nordamerika

«Power Up»–Tour machte bereits Halt in Europa

2024 führte die «Power Up»–Tour AC/DC bereits für 23 Konzerte nach Europa. Los ging es mit zwei Konzerten in Gelsenkirchen am 17. und 21. Mai. Weitere Shows in Deutschland spielte die australische Band am 9. und 12. Juni in München, am 16. und 19. Juni in Dresden, am 13. Juli am Hockenheimring, am 17. Juli in Stuttgart, am 21. Juli in Nürnberg sowie am 31. Juli und 4. August in Hannover. Der letzte Termin des Europa–Abschnitts fand am 17. August in Dublin statt.