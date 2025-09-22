Achim Petry: Sohn von Wolfgang Petry zieht bei «Promi Big Brother» ein

Alte Reality–Hasen sind hingegen Laura Blond (29) und Christina Dimitriou (33). Die beiden waren schon in diversen Formaten zu sehen, von «Kampf der Realitystars» bis «The 50». Auf ungewohntes Terrain begibt sich unterdessen Michael Naseband (60). Der Düsseldorfer arbeitete früher als Polizist. Erst im wahren Leben in seiner Heimatstadt und dann vor der Kamera in der Scripted–Reality–Serie «K 11».