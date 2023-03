Fans fühlen sich an «Sing» erinnert

Bei den Fans kommt das neue Kostüm sehr gut an, wie man in den Kommentaren in den sozialen Medien sehen kann. Manche Kommentatoren fühlen sich an Ash erinnert, die stachelige Rockerin aus dem Film «Sing - Die Show deines Lebens» von 2021. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen Igel, sondern um ein Stachelschwein - der rote Karorock ist aber nahezu identisch.