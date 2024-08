«Achtsam Morden»: Comedy-Crime-Serie startet im Oktober auf Netflix

Schilling dürfte für die Rolle des ehekriselnden Anwalts, der zufällig zum Anführer einer mafiösen Organisation aufsteigt, die richtige Besetzung sein. Dabei sind Diemels Ziele nicht Macht oder Geld, wie man vermuten könnte, sondern in erster Linie ein Kita–Platz für seine Tochter und die Rettung seiner Ehe. Wer Schillings bzw. Diemels skurrilen Weg über Leichen hin zum privaten Glück ganz entspannt verfolgen möchte, dem sei ab 31. Oktober noch Joschka Breitners Tipp zum Ausschalten des Handys an die Hand gegeben. Denn: «Achtsamkeit ist die Erreichbarkeit Ihrer Bedürfnisse. Die Zeit, in der Sie erreichbar sind, steht dieser Achtsamkeit entgegen.»