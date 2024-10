«Achtsam Morden» und mehr: Die Serien-Highlights im Oktober

«Disclaimer» vereint hochkarätiges Personal vor und hinter der Kamera. So gehören neben Hauptdarstellerin Blanchett auch Kevin Kline («Ein Fisch namens Wanda», 76), «Borat»–Star Sacha Baron Cohen (52) und Kodi Smit–McPhee («The Power of the Dog», 28) zur Besetzung. Der fünffache Oscarpreisträger Alfonso Cuarón («Gravity», 62) hat alle sieben Episoden der Miniserie geschrieben und inszeniert, die auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Renée Knight (64) basiert. Die Produktion feierte auf den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Venedig ihre Weltpremiere.