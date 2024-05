«Achtung Abzocke»-Star Peter Giesel: Das sind die grössten Tourifallen

Karaoke wird zum Preisschocker

Privat liebt er Familienurlaub am Gardasee, und auch die Westküste der USA hat es ihm angetan. Doch einer seiner neuen «Lieblinge» sei Japan, wie er in einer Pressemitteilung des Senders verrät. Das Land besuchte er für die neue Staffel zum ersten Mal. «Die Kirschblütenzeit haben wir zwar leider verpasst, aber Japan ist auch so ein wahnsinnig buntes, freundliches und emotional berührendes Land», schwärmte Giesel nach seinem Trip. «Nichts, was Du in Japan siehst, lässt Dich kalt: weder die Freakshows in den Einkaufszentren noch die tollen Tempel, die so viel Ruhe ausstrahlen. Und die Menschen dort sind unfassbar höflich, zuvorkommend und zugewandt.»