Achtung Urlauber! Für diese Länder braucht es eine Einreisegenehmigung

Neuseeland

In Neuseeland trägt die elektronische Einreisegenehmigung den Namen New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA). Zwar würden die meisten Anfragen innerhalb von weniger als 72 Stunden bearbeitet, empfohlen werde aber, den Antrag «weit im Voraus» zu stellen, um Verzögerungen zu vermeiden. Die NZeTA kann ebenfalls über eine offizielle Webseite oder eine App beantragt werden und ist für zwei Jahre gültig – mit einem Aufenthalt von bis zu drei Monaten. Per App kostet das Ganze 17 und über die Internetseite 23 Neuseeland–Dollar.