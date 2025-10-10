Action-Komödie für Netflix: Cameron Diaz dreht «Bad Day» in New Jersey

Volles Programm für Cameron Diaz: Die 53–jährige Schauspielerin wurde bei Dreharbeiten zu ihrer kommenden Action–Komödie «Bad Day» in New Jersey fotografiert. Gemeinsam mit Rhenzy Feliz (27) stand sie für Szenen an einer Tankstelle vor der Kamera.
Für die Dreharbeiten präsentierte sich Diaz in einem entspannten Outfit: Sie kombinierte ein kariertes Hemd mit klassischer Jeans und einer grünen Jacke. Weisse Sneaker rundeten den Look ab. Eine braune Handtasche trug die Darstellerin über der Schulter, ihre blonden Haare waren offen und fielen natürlich.
Auch Rhenzy Feliz, der durch seine Rolle als Victor Aguilar in «The Penguin» erst kürzlich für Aufsehen sorgte, zeigte sich leger gekleidet. Der aufstrebende Star trug Jeansshorts, ein schlichtes weisses T–Shirt und einen roten Pullover. Darüber eine ärmellose Camouflage–Weste, komplettiert mit grauen Sneakers.
Die beiden stiegen für eine Sequenz aus einem älteren roten Volvo aus, nachdem sie laut «Daily Mail» an der Tankstelle vorgefahren waren. Was folgte, war ein intensiver Wortwechsel: Feliz gestikulierte wild in Richtung Strasse, während Diaz einen ernsten Gesichtsausdruck beibehielt. Zwischen den Aufnahmen unterhielten sich die beiden Stars entspannt und lachten miteinander.
Das ist über «Bad Day» bekannt
Die Produktion des Netflix–Films läuft bereits seit dem vergangenen Monat. Unter der Regie von Jake Szymanski (43), der sich mit der preisgekrönten Miniserie «Jury Duty» einen Namen gemacht hat, entsteht das neueste Projekt der Hollywood–Ikone nach dem Drehbuch von Laura Solon. Die Geschichte dreht sich um eine alleinerziehende Mutter, die am absolut schlimmsten Tag ihres Lebens verzweifelt «ein kleines Versprechen» an ihre Tochter einhalten muss.
Cameron Diaz war mit Filmen wie «Verrückt nach Mary», «Bad Teacher» oder «Liebe braucht keine Ferien» ein gefragter Hollywoodstar, bevor sie 2014 eine Auszeit nahm. «Back in Action» markierte Anfang 2025 Diaz' erstes Schauspiel–Engagement seit dem Film «Annie» aus dem Jahr 2014, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen war. Mit ihm kehrte Diaz schliesslich in dem Netflix–Film zurück. Darin schlagen sich die beiden als ehemalige CIA–Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager–Tochter.