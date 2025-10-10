Action-Komödie für Netflix: Cameron Diaz dreht «Bad Day» in New Jersey

Cameron Diaz war mit Filmen wie «Verrückt nach Mary», «Bad Teacher» oder «Liebe braucht keine Ferien» ein gefragter Hollywoodstar, bevor sie 2014 eine Auszeit nahm. «Back in Action» markierte Anfang 2025 Diaz' erstes Schauspiel–Engagement seit dem Film «Annie» aus dem Jahr 2014, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen war. Mit ihm kehrte Diaz schliesslich in dem Netflix–Film zurück. Darin schlagen sich die beiden als ehemalige CIA–Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager–Tochter.