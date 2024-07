Action oder Kultur im Sommerurlaub? Olaf Scholz will nur entspannen

Letztes Jahr ging es nach Südfrankreich

Auch im letzten Jahr hatte Olaf Scholz geheim gehalten, wo er seinen Sommerurlaub verbringen wird. Erst nach der Reise lüftete seine Ehefrau Britta Ernst (63) das Feriengeheimnis mit einem Post auf Instagram: Das Paar hatte einige Tage in Südfrankreich verbracht. «Der Urlaub in der Provence mit grossartigen Eindrücken ist vorbei. Eine wunderschöne Region in Europa», schrieb sie damals zu einer Collage beliebter Reiseziele an der Côte d'Azur.