Action und Spannung: Das erwartet die Zuschauer von «Citadel»

«Citadel» - Ein weltweites Phänomen?

Wie der Citadel-Zusammenschluss in der Serie ist auch das Franchise «Citadel» ein globales Abenteuer. Neben der US-amerikanischen Version arbeiten Amazon Studios und ein Ableger von ITV bereits an der italienischen Ausgabe. Auch ein indisches «Citadel»-Format ist bereits in Arbeit. Weitere Spin-offs aus verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Sprachen sollen geplant sein.