Actor Awards: Das sind die Nominierungen für 2026

Die Actor Awards sind ein wichtiger Indikator für die kommende Oscarverleihung. Die diesjährige Awards Season wird bislang klar von zwei Warner Bros.–Produktionen dominiert: Paul Thomas Andersons «One Battle After Another» und Ryan Cooglers «Sinners» liefern sich ein packendes Kopf–an–Kopf–Rennen. Beide Filme sind in der prestigeträchtigen Ensemble–Kategorie vertreten – jene Auszeichnung, die im Vorjahr «Konklave» gewann und dem Film den Weg zu acht Oscar–Nominierungen ebnete.