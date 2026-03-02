Actor Awards: Michael B. Jordan triumphiert

Timothée Chalamet (30) ist bei den Actor Awards erneut leer ausgegangen. Trotz begeisterter Kritiken für seine Hauptrolle in «Marty Supreme» musste der Schauspieler seine zweite Niederlage innerhalb weniger Tage bei einer hochkarätigen Preisverleihung im Vorfeld der Oscars hinnehmen. Er verlor in der «Bester Hauptdarsteller»–Kategorie gegen Michael B. Jordan (39) aus «Blood & Sinners», nachdem er bereits bei den BAFTA Awards in dieser Sparte Robert Aramayo (33) aus «I Swear» unterlegen war. «Sinners» gewann bei den Actor Awards auch den Hauptpreis für das beste Ensemble in einem Kinofilm.