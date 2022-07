Adam Lambert über die britische Königsfamilie: «Das war surreal»

Sie durften mit der Queen das Thronjubiläumskonzert der britischen Königin eröffnen. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Adam Lambert: Es war verrückt. An den zwei Tagen zuvor hatten wir Auftritte, waren also alle ein bisschen müde. Aber als wir am Veranstaltungsort ankamen, waren wir geflasht. Sie haben eine Bühne auf dem Brunnen direkt vor dem Buckingham Palast aufgebaut. Das war so cool. Wir standen direkt vor den Toren des Palastes und die königliche Familie war auch da - das war surreal. Das alles überstieg meine Vorstellungskraft. Aber ich hatte so viel Spass und das Publikum war Feuer und Flamme. Die lange Strasse, die zum Palast führt, war voll mit Menschen. So etwas habe ich noch nie gesehen.