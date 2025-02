Adam Levine verrät: Seine Kinder kennen jedes seiner Lieder

Neben Maroon 5 verehren die Kids auch Olivia Rodrigo

Das heisst aber nicht, dass in ihrem Herzen kein Platz für einen weiteren Promi wäre. Sie finden offenbar auch Disney–Star Olivia Rodrigo (21) ganz toll. «Im Grunde besteht ihre Welt aus Olivia Rodrigo und Maroon 5», gab der Sänger zu. «Das ist die Welt, in der sie leben. Also bin ich damit einverstanden. Ich weiss nicht, wie lange das so weitergeht, aber ich werde jeden Schritt davon geniessen.»