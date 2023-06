Adam Sandler feiert 20. Hochzeitstag mit seiner Jackie

Mit den Töchtern bald in einem Film zu sehen

Das Paar heiratete 2003 in einer jüdischen Zeremonie im Freien auf dem Anwesen des inzwischen verstorbenen Musikers Dick Clarks (1929-2012). Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Sadie (17) und Sunny (14). Die gesamte Familie wird ab dem 25. August in dem Netflix-Film «You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah» zu sehen sein.