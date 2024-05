Adam Sandler: Fortsetzung von «Happy Gilmore» auf Netflix bestätigt

Sandler übt und droht schon wieder

In einem Video, das von der PGA Tour auf X geteilt wurde, ist Sandler, bewaffnet mit einem riesigen Driver, auf einem Golf–Grün zu sehen. In dem Video droht er seinem alten Widersacher: «Es ist 25 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Mal sehen, was passiert, ich habe Angst! Shooter McGavin, das ist für dich!» Dann folgt ein monströser Abschlag und Sandlers Ansage in die Kamera: «Das lief ziemlich gut, du bist tot, Shooter!» Happy Gilmore–Fans dürften es kaum abwarten können, bis sich die beiden wieder auf dem Grün duellieren.