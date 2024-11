Adam Sandler: Nächster alter Bekannter für «Happy Gilmore 2»

«Happy Gilmore 2», die Fortsetzung von Adam Sandlers (58) Kultfilm von 1996, nimmt weiter Gestalt an. Mit Dennis Dugan (78) hat der nächste Darsteller aus dem Original unterschrieben. Dies berichtet das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter». Dennis Dugan verkörperte in «Happy Gilmore» den Chef der Golf–Tour, an der Adam Sandlers Hauptfigur als Aussenseiter teilnimmt.