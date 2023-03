Adam Sandler und Jennifer Aniston: Eine ganz besondere Freundschaft

Noch vor «Friends»: Seit den frühen 90er-Jahren befreundet

Doch Jennifer Aniston und Adam Sandler kennen sich schon deutlich länger. Getroffen haben sie sich erstmals irgendwann Anfang der 1990er-Jahre in einem Dinner, wie das Duo in einem Interview mit Jimmy Kimmel (55) verriet. Aniston datete damals einen von Sandlers Freunden. Was daraus wurde, ist nicht überliefert, doch sie freundete sich mit Sandler an. Sie waren also schon vor «Friends» Freunde (=Friends) wie Kimmel kalauernd anmerkte.