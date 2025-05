Adaptogene: Das bringen die natürlichen Stresskiller

Was sind Adaptogene?

Adaptogene sind natürliche Substanzen, meist aus Heilpflanzen oder Pilzen, die dem Körper helfen sollen, sich besser an Stresssituationen anzupassen – daher auch der Name. Der Begriff wurde bereits in den 1940er Jahren von dem russischen Wissenschaftler Dr. Nikolai Lasarew geprägt, aber erst in den letzten Jahren sind Adaptogene auch im Westen populär geworden, insbesondere in der Welt der Naturheilkunde, der Biohacker–Szene und im Wellness–Bereich.