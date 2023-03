Adel Tawil: «Das hat mich mehr belastet als gedacht»

«Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der es sehr dunkel war», erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. «Das ist im Moment nicht so, aber man weiss ja nie, wie sich Dinge entwickeln und was einen in der Zukunft erwartet. Da geht es mir so wie jedem von uns.» Die Pandemie habe den gebürtigen Berliner verändert. Er habe seine Prioritäten neu gesetzt, «besonders wichtig ist mir, dass die Zeit mit der Familie nicht zu kurz kommt».