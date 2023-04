Adel Tawil: Live-Premiere seines neuen Albums bei «Studio Session»

Das Konzert läuft im Rahmen der «Studio Sessions». In diesem Format laufen Gigs von deutschen Künstlern in einem kleinen, intimen Rahmen. Vor Adel Tawil war Zoe Wess (21, «Girls Like Us») an der Reihe. «Ich kann es kaum erwarten, bei den ‹Studio Sessions› aufzutreten», sagt Tawil in der Mitteilung. «Es wird ein besonderer Moment, meine neuen Songs zu teilen. ‹Spiegelbild› ist ein sehr persönliches Album geworden, das mir sehr am Herzen liegt.»