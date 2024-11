Adele: Besonderes Outfit für ihren Star-Gast Meryl Streep

Adele erläuterte später in einem Post auf X (früher Twitter), warum dieser Moment für sie so besonders war. Unter anderem schrieb sie: «Ich trete jetzt seit fast zwei Jahren in Céline Dions Zimmer im Colosseum auf. Es war der einzige Veranstaltungsort in Vegas, an dem ich spielen wollte, weil er für sie gebaut wurde. Ich habe ein Bild von ihr direkt neben der Bühne, das ich jeden Abend berühre, bevor ich auf die Bühne gehe, und sie kam dieses Wochenende zur Show und es war eine Überraschung und ein MOMENT!!» Dion antwortete am 1. November in einem Instagram–Post mit den Worten: «Dein Auftritt war spektakulär, deine Produktion war so wunderschön. Wir haben es geliebt, dich zu sehen und dich singen zu hören ... es war für uns alle ein so emotionaler Abend.»