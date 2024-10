Adele: Emotionale Begegnung mit Céline Dion

In den Clips ist zu sehen, wie Adele während ihres Songs «When We Were Young» zu Dions Platz in einer Lounge des Colosseum Theaters im Caesars Palace geht. Diese erhebt sich daraufhin und umarmt ihre Kollegin mehrere Sekunden lang, nimmt ihr Gesicht in ihre Hände und spricht eindringlich mit ihr. Anschliessend küsst sie noch Adeles Hände, bevor diese zurück auf die Bühne geht. Die «Hello»–Interpretin scheint dabei sichtlich emotional wegen dieser Begegnung und kämpft mit den Tränen.