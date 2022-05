Adele feiert 34. Geburtstag: «Ich war nie glücklicher»

Ende 2021 hatte Adele nach einer sechsjährigen Auszeit ihr umjubeltes Comeback gefeiert. Anfang 2022 hatte sie jedoch unter Tränen ihren Fans mitteilen müssen, dass sie ihre Shows in Las Vegas verschieben müsse. Sie sei «völlig am Boden zerstört», erzählte sie damals in einem Clip auf Instagram. Laut Medienberichten könnten die ausgefallenen Termine im Spätsommer nachgeholt werden.