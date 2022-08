Adele (34) erlaubt seltene Einblicke in ihr Gefühlsleben. In einem Interview für die Oktober-Ausgabe des Magazins «Elle» schwärmt sie regelrecht von ihrem neuen Partner Rich Paul (40). «Ich war noch nie so verliebt. Ich bin besessen von ihm», sagt die Sängerin über den Sportagenten. Erst im September 2021 bestätigte sie die Beziehung mit Paul. Auf die Frage, ob sie nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki (48) noch einmal heiraten wolle, antwortet Adele: «Ja, auf jeden Fall.»