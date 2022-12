Therapie nach Trennung von Simon Konecki

Mit der Trennung von Konecki tat sich Adele lange schwer. Während der Trennungsphase sei sie fünfmal am Tag zur Therapie gegangen, erklärte sie laut «Daily Mail» während einer ihrer Auftritte in Las Vegas. Auch jetzt befände sie sich wieder in Therapie. «Ich musste wieder anfangen.» Sie habe für die Konzerte in der Zockerstadt in Topform sein wollen und dafür ein Ventil gefunden.