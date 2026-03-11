Adele Neuhauser: Elf Filme in zwei Jahren - und kein Ende in Sicht

Eine besonders nette Idee ist das sogenannte «Taschendirndl». Im Drehbuch stand lediglich «Dirndl to go» – die Kostümbildnerin erschien damit eines Tages am Set, und alle waren sofort begeistert. «Wir haben alle gesagt: Das muss patentiert werden!», erinnert sich Neuhauser lachend. Auch ein genderneutrales Dirndl taucht im Film auf – eine Idee, die die Schauspielerin schlicht für überfällig hält: «Man wundert sich fast, dass da vorher niemand draufgekommen ist.» Privat aber hängt bei ihr kein Dirndl im Schrank – zumindest nicht mehr. «Ich glaub, ich habe das Thema Dirndl mit der Serie ‹Vier Frauen und ein Todesfall› genug abgedeckt», sagt sie über das erfolgreiche Krimiformat, das von 2005 bis 2020 lief. Grundsätzlich findet sie Tracht durchaus praktisch: «Du bist mit einem Griff angezogen.» Nur der Dirndl–Typ sei sie selbst eben nicht.