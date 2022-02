Adele räumt bei den Brit Awards 2022 ab

Als beste britische Band des Abends wurde Wolf Alice ausgezeichnet. Weitere Preise gingen unter anderem an Billie Eilish (20) als «International Artist of the Year», an The War on Drugs als beste internationale Band und an Dua Lipa (26) als bester Pop/R&B-Artist. Als bester internationaler Song wurde «good 4 u» von Olivia Rodrigo (18) ausgezeichnet.