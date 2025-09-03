Adels-Abschied und Retro-Revoluzzer: Die Kinotipps im September

Nach der TV–Serie und zwei vorherigen Kinofilmen geht nun also eine Ära zu Ende: Die eingefleischten «Downton Abbey»–Fans müssen sich schweren Herzens von ihren geliebten Charakteren verabschieden. Das grosse Finale klärt nicht nur über die Zukunft der Familie Crawley und ihres Anwesens Downton Abbey auf, es erinnert auch an die Anfänge und die Familienmitglieder, die von allen vermisst werden, allen voran Violet Crawley, die von der verstorbenen Maggie Smith (1934–2024) verkörpert wurde. Wehmut gepaart mit einem versöhnlichen Gefühl garantieren einen emotionalen Abschied von «Downton Abbey» auf der grossen Leinwand.