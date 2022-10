Adidas, Balenciaga und mehr: Diese Firmen trennten sich von Kanye West

Balenciaga beendet die Zusammenarbeit

Mitte Oktober erlebte West dann nicht nur einen deutlichen Abfall, was Streams und Radio-Präsenz seiner Musik angeht. Am 21. Oktober beendete auch die Luxus-Fashion-Marke Balenciaga die Zusammenarbeit mit dem Rapper. Zwar wurden Wests Aktionen und Entgleisungen nicht als Begründung angeführt, doch die französische Fashion-Marke erklärte, auch über das Ende der Zusammenarbeit hinaus «keine Pläne für zukünftige Projekte in Verbindung mit diesem Künstler» zu haben.