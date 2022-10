Adidas beendet Zusammenarbeit mit Kanye West

Adidas beendet alle Geschäfte mit Kanye West

Seit 2015 hat Kanye West Schuhe und Kleidung für Adidas unter der Marke «Yeezy» designt. Die Produktion wird laut dem Hersteller jetzt eingestellt, sowie «alle Zahlungen an Ye und seine Unternehmen» gestoppt. Adidas werde das «Yeezy»-Geschäft «mit sofortiger Wirkung einstellen». Dadurch rechnet das Unternehmen mit einem «negativen Einfluss von bis zu 250 Millionen Euro auf den Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2022». Der Hersteller sei der alleinige Inhaber aller Designrechte sowie bestehenden Produkten. Weitere Informationen will Adidas am 9. November bekannt gegeben.