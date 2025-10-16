«Adolescence»-Star Stephen Graham plant neues Projekt

Graham gewann für «Adolescence» einen Emmy

Seinen endgültigen Durchbruch feierte Graham dank der Miniserie «Adolescence», die insgesamt mit acht Emmys ausgezeichnet wurde. Darin spielt Graham den Vater des 13–jährigen Jamie Miller (Owen Cooper), der von der Polizei wegen Mordes an einer Mitschülerin verhaftet wird. «Nach der Serie habe ich gemerkt, wie wenig Raum es oft für Väter und Söhne gibt, um offen über das Thema Männlichkeit zu reden», so Graham, der auch das Drehbuch zu «Adolescence» verfasste.