Adriano Celentano: Ein Star unter Denkmalschutz

Nicht so amüsant fanden die Juroren des Sanremo-Festivals 1966 Adrianos Lied «Il ragazzo della Via Gluck» («Der Junge aus der Gluckstrasse»), ein Lied mit biografischem Hintergrund. Celentano wurde in Mailand in der Via Gluck Nr. 14 geboren, seine Eltern waren Zuwanderer aus Süditalien. Nach der kurzen Schulzeit machte er eine Uhrmacherlehre und schliesslich nur noch Musik.