Adrien Brody in «Der Brutalist»: Oscar-Favorit nach Golden-Globe-Sieg

Werden Hollywoodstar Adrien Brody (51) und sein neues Werk «Der Brutalist» jetzt auch bei der Oscarverleihung Anfang März triumphieren? Mit der 82. Verleihung der Golden Globe Awards in der vergangenen Nacht startet die Hollywoods Awards–Season in die heisse Phase. Doch anders als im vergangenen Jahr, in dem Christopher Nolans (54) Atombomben–Drama «Oppenheimer» alles überstrahlte, gab es bislang noch keine klaren Favoriten auf die Sieger in den bedeutendsten Oscar–Kategorien. Nun aber haben sich Brody, «Der Brutalist» und daneben auch das Gangster–Musical «Emilia Pérez» als grösste Oscar–Hoffnungen herauskristallisiert.